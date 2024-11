Tak się kończy robienie interesu z chinami, dla tych mniej obeznanych cfmoto, to pod spodem ktm (znaczy silniki i technologia). I jak to przystało na pana chińczyka cisną po cenach. Różnica w cenie na podobnych modelach (790/800) to ponad 15k PLN.



Mimo dopłacania do motocykli to jeszcze chiny płacą majątek na promocję, wystarczy sobie wejść na yt/insta wszędzie cfmoto i inne chinole.