Ta reklama nie dość że jest jaka jest, to jeszcze dodatkowo jest całkowicie bezsensu.

Co ona przedstawia? No że kobieta chce obiad, to chłop ma zrobić. No i jedzą.

I tyle xD



Mnie ciekawi co za sztab ludzi od marketingu nad tym główkował, że wymyślili to i uznali "nie no to jest reklama światłowodu od sieci komórkowej".

Przecież to nawet nie reklamuje w żaden sposób tego produktu, ale mam wrażenie, że miało pokazać co innego. Pokaż całość