Rolnicy to potrafią się jednoczyć tylko na potrzeby blokowania dróg. Normalnie to jeden drugiego utopił by w łyżce wody, bo sąsiad ma większy traktor czy heder w kombajnie o ilości ha nie wspomnę. Nawet PSL się ich wyrzekł. A jak komu smród i syf wiejski się nie podoba, to doradzą przeprowadzkę do miasta. Taka to wiejska mądrość u tych panów rolników. Teraz wielkie zdziwienie, że nikt nie chce z nimi gadać, bo Pokaż całość