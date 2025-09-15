Rolnicy wyjdą na ulice. Sprzeciwiają się umowie z krajami Mercosur
Największy francuski związek rolników wezwał do protestów przeciwko unijnej umowie z państwami Mercosur i amerykańskim cłom. Demonstracje mają przejść przez Francję 26 września.Bobito
Komentarze (58)
Najlepsze jest to, że w Brazylii rządzą tak naprawdę potężne agroholdingi, które w rękach pojedynczych osób z mniejszościowym udziałem wszelkich Blackrocków i Vanguardów świata trzymają 90% ziemi rolnej.
Mała zajawka, wszędzie te same nazwiska ;-)
Polski NIE GIT bo o unii bioro i narzekaja, francuzi nie biora xd
Znaczy się będą w Paryżu protestować przeciwko Trumpowi?
Jak dobrze kojarzę zasady to Mercosur pójdzie do kosza jak przeciw będą minimum 4 państwa, które razem reprezentują bodajże ponad 35% ludności UE.
Polska, Francja, jeszcze dwóch znaleźć i Merco-wór leci w kibel.
Ktoś ostatnio powiedział: nie jesteśmy już nawet pionkami a planszą do gry
Ogólnie większość Polaków sobie nawet nie zdaje sprawy jak bardzo absurdalny jest system rolnictwa w Polsce. Bycie rolnikiem jako takim jest kompletnie nieopłacalne. Jeśli założymy, że przeciętny rolnik jest w stanie samodzielnie oporządzić 20-40 ha to bez dopłat zarabia w okolicy minimalnej krajowej a nie zakładamy tu że pokrywa koszty amortyzacji sprzętu, utrzymania gospodarstwa no i posiada własną ziemię. Także jak masz mniejsze gospodarstwo do 20ha to prościej będzie Ci