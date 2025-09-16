Dziś minęły dwa lata odkąd Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1.
16 września 2023 roku Sebastian Majtczak zabił 3 osoby w wypadku samochodowym oraz uciekł do Dubaju. Czas najwyższy żeby kary dla bandytów drogowych zostały zaostrzone i ponosili najsurowsze konsekwencjepovertybench
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Typ ukradł auto rodzinie premiera I grozi mu 10 lat.
@Gozd: mi to tłumaczysz? właśnie chodzi o to że nie podumał. jeździł tak pewnie latami i zawsze się jakoś farciło. A złodziej samochodowy to zazwyczaj degenerat który bez mrugnięcia okiem pozbawia ludzi dorobku życia, zazwyczaj zamieszany jest jeszcze w inne przestępstwa, pewnie przyłapany by Ci przywalił młotkiem w głowę żeby uciec
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Trzeba o tym głosno mówić i pisać wszedzie.
edit. umowa jest, ale coś tam innego było nie do końca
https://www.onet.pl/informacje/fakt/gdy-przemawial-adwokat-rodziny-ofiar-wypadku-na-a1-matka-i-siostra-sebastiana-m-ze/mwsv0j7,7fa8ac5e