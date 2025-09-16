Hiszpania też zapowiada rezygnację z Eurowizji, jeśli Izrael weźmie w nim udział
Hiszpania zapowiada rezygnację z Eurowizji 2026, jeśli Izrael weźmie udział w konkursie muzycznym. Decyzję podjęła rada hiszpańskiego nadawcy publicznego RTVEdigital-nexus
Komentarze (76)
najlepsze
Polska siedzi cicho, bo wreszcie będzie miała szansę na jakieś wyższe miejsce ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Już nie wspomnę o tym jak jakość piosenek spadła. To bardziej wygląda jak pokaz dziwolągów w cyrku a nie pokaz muzyki i umiejętności wokalnych. Eurowizja to rak na tkance społeczeństwa
Czemu w przypadku izraela nagle taka niemoc?
@RicardoMilosTribute, ewidentnie.
Szczególnie piosenka Izraela mnie nie zachwyciła a zajęła 2 miejsce xd