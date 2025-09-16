Jechała zgodnie z ograniczeniami prędkości żeby mnie sprowokować!
Kierowca Ducato żąda od nas abyśmy skasowali to nagranie bo jest zmanipulowane a on został sprowokowany.dashcambandit
Sam też często się denerwuję, jak ktoś zamula przede mną, ale zazwyczaj po prostu zachowuję od niego właściwy odstęp i w wolnym miejscu go wyprzedzam i jadę dalej. K---a mać - tyle trzeba! W życiu by mi nie przyszło na myśl, by na niego migać, trąbić czy podjazdem pod zderzak pospieszać, bo są różne
Zapewne na pouczonku się skończyło, ciekawe co teraz zrobią jak media podchwycą temat.
Komentarz usunięty przez moderatora