Kiedyś kupiłem telewizor philips z ambilightem. Na pierwszy rzut oka spoko. Obraz ładny, światełka na ścianie ładne itd. Jednak po kilku dniach użytkowania okazało się ze straszny niewypał.

Głos się co chwila p-------ł i naprawić go można tylko przez restart prądowy. Pilot po irda to jakaś porażka. System Android stabilny jak w pierwszych modelach samsunga z przez 20lat. W ich sklep z aplikacjami na tego androida to jakaś kpina. Ogólnie lipa w Pokaż całość