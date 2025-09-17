Chcesz dodać opinię o Media Expert? Ok, ale akceptujemy tylko pozytywne :) jfrost jfrost z streamable.com dodany: 2 godz. i 26 min temu # mediaexpert# januszebiznesu 53 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (53)
najlepsze
@KRZHU: Bo była kiepska ¯\(ツ)/¯
...pod warunkiem, że jest pozytywna.
Dwa wybrałam, bo tani, dobry.
Po paru dniach skasowali zamówienie, bo niby nie ma.
Ale był, tylko już drożej.
osobiscie uwazam to za dark pattern https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_pattern
Głos się co chwila p-------ł i naprawić go można tylko przez restart prądowy. Pilot po irda to jakaś porażka. System Android stabilny jak w pierwszych modelach samsunga z przez 20lat. W ich sklep z aplikacjami na tego androida to jakaś kpina. Ogólnie lipa w