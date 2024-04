Deweloperzy jakoś nie zwiększali wolumenu jak został wprowadzony BK2% XD To zwiększenie "rozpoczętych budów" jest skutkiem 2 rzeczy:

1. Deweloperzy przez zalewarowanie MUSZĄ budować.

2. Muszą "rozpocząć" budowę nowych nieruchomości TERAZ, bo zaraz wchodzą nowe przepisy budowlane i nie będą mogli już realizować swojej radosnej betonowej patologii <- i to jest główny powód wystrzału. Mniej więcej podobna sprawa co z ogłoszeniem rekomendacji R przez NBP - jak się ludzie dowiedzieli to ruszyli Pokaż całość