Publiczne wsparcie dla restauratora z pierwszych stron gazet
Beneficjentem dotacji była spółka Mirage 2015, która zarządza restauracjami Mateusza Gesslera. To właśnie ta firma – mimo powiązań z zamożnymi inwestorami – skorzystała ze środków z KPO. Kwota dofinansowania: 519 808,19 PLN.
O sprawie nie informowały media, choć w tym samym czasie szeroko komentowano dotację przyznaną innej przedstawicielce znanego rodu restauratorów – Magdzie Gessler. Tymczasem informacja o wsparciu dla Mirage 2015 znajduje się czarno na białym w stopce oficjalnej strony internetowej Mateusza Gesslera(mateuszgessler.com.pl/restauracje).
Kto stoi za Mirage 2015?
Jak wynika z danych z rejestru spółek (rejestr.io), udziałowcem Mirage 2015 jest firma KENZAD sp. z o.o.. Jej beneficjentem rzeczywistym jest Maciej Wandzel – inwestor, milioner, a zarazem prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), organizacji zrzeszającej największych deweloperów w kraju.
Wandzel – przez lata jeden z najbardziej wpływowych ludzi w polskim biznesie – znany jest m.in. z powiązań z branżą nieruchomości, która w ostatnich latach osiąga rekordowe zyski.
Pomoc dla bogatych, drożyzna dla reszty
Ironia losu? Gdy prezesi deweloperskich holdingów i restauracyjnych sieci sięgają po środki publiczne, przeciętny Polak nie może pozwolić sobie nawet na własne mieszkanie. Ceny nieruchomości w Polsce wzrosły w ostatnich latach o ponad 50%, a przeciętna pensja nie nadąża za tym wzrostem. System, który miał chronić przedsiębiorców przed upadkiem, w praktyce stał się parasolem dla tych, którzy i tak nie mieli się czego obawiać.
Pół miliona złotych z publicznych środków trafiło do spółki powiązanej z ludźmi z samego szczytu polskiego biznesu. To kolejny przykład, jak państwowa pomoc – zamiast wyrównywać szanse – cementuje nierówności. Bo w Polsce, jak widać, ręce po publiczne pieniądze zawsze najłatwiej wyciągają ci, którzy mają je już pełne.
Myrage 2015: https://rejestr.io/krs/578616/myrage-2015
KENZAD: https://rejestr.io/krs/592196/kenzad
Komentarze (62)
najlepsze
Taka jest natalistyczna pseudo-cywilizacja.
Tfu
Człowiek sobie myśli że mógł coś zgarnąć przy okazji ale nie miałby szans. Tutaj tylko Ci, co byli wcześniej ostrzeżeni bo mieli koneksje mogli cokolwiek dostać, tak jak na grupach na FB gdzie kupowali firmy pod KPO żeby się kwalifikować pod dofinansowanie.
@nieco: Okej? Co mnie to obchodzi. To co, wybrali ludzie Tuska tylko po to by wzruszał ramionami i mówił tylko że się nie da nic odkręcić co pisiory robiły a przy okazji jak świnia żreć z koryta i kręcić śrubę na Polakach?
Większość bogatych "dorobiła się" na dotacjach, zapomogach i funduszach wsparcia.
A jeżeli krytykują 800+ czy inne wsparcie socjalne to tylko dlatego, że sami tej kasy nie mogą wyciągnąć. Pomijając fakt, że im mniej ludzi żyje w biedzie, tym mniej oni są bogaci.
@sildenafil: nie upadnie
@sildenafil: Nie tylko. To są mega szkodliwe programy drenujące nam portfele. DO w-------a.
Jak bogol bierze pomoc publiczną to metafizyka!
a ty siedz na dupie na uop z obiciazeniem fiskalnym 60% i zamknij ryj