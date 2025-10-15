Zielona Góra. Zmarł mężczyzna pogryziony przez psy, wcześniej amputowano mu nogi
Kierowca ciężarówki został ciężko pogryziony przez cztery psy w okolicach Raculi. Niestety mimo walki o życie 46-latek zmarł w szpitalu.Endr3w
- #
- #
- #
- 232
- Odpowiedz
Kierowca ciężarówki został ciężko pogryziony przez cztery psy w okolicach Raculi. Niestety mimo walki o życie 46-latek zmarł w szpitalu.Endr3w
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (232)
najlepsze
Człowiek nie może wyjść gdziekolwiek bo jeb...i deb..e z mordercami na smyczach lub bez czują się bezkarnie
@pilprzem: i gunwa
@ZolniezMordoru: przecież już teraz w każdym info o pogryzieniu komentarze właścicieli (a głównie właścicielek) są takie, że 1. musiał ktoś sprowokować 2. nie czytał sygnałów psa 3. na pewno ma jakieś problemy i pies to wyczuł.
Już to pisałem, ale powtórzę - pic attached:
Kiedyś też jakiś pies do mnie zaczął podbiegać to odskoczyłem, a baba do mnie 'pan się nie boi', a odpowiedziałem jej 'nie ufam kundlom'. Ogólnie polecam psiarzom
Bo wlasiciele to skonczeni debile, placa kilka k zl zeby miec "rasowego", to sa jakies problemy z ego