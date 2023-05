Przedupiona sprawa. Mój znajomy na to zachorował, praktycznie z dnia na dzień zaczął wymyślać jakieś pokręcone, ale to tak naprawdę pokręcone historie na które sam bym nie wpadł w obrębie ludzi w swoim otoczeniu, w tym mnie. Podobno w tym czasie z pewnych powodów odstawił leki. Generalnie zrobiło się to na tyle nieprzyjemne, że zerwałem kompletnie kontakt po grubo ponad 10 latach znajomości. Nikomu nie życzę takiej choroby, osobiście wolałbym już wylądować Pokaż całość