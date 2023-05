nie wiem czy to zauwazyliscie i czy wersje z kierownica po lewej stronie tez to maja, ale na wyspach, czyli kierownica po prawej, najbardziej oslepiajacym nowym autem jest KAZDA tesla model 3. absolutnie kazde auto tego modelu kiedy wyprzedza mnie na autostradzie, #!$%@? mi po lusterkach jakby to byl jakis chinski led XD to samo oczywiscie kiedy jedzie w przeciwna strone. jak to dostalo w ogole dopuszczenie do ruchu to nie mam Pokaż całość