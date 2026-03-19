Poprawek nie będzie. Książka Karoliny Opolskiej wycofana ze sprzedaży
Wydawnictwo Harde poinformowało o wycofaniu ze sprzedaży książki Karoliny Opolskiej o teoriach spiskowych Autorka była ostro krytykowana po tym, jak w publikacji znaleziono fragmenty wygenerowane w AI. Wcześniej dziennikarka zapowiadała erratę.the_last_tomato_in_the_world
No ale swoich nie ruszamy i cyrk się kręci.
Żenada.
@slapdash: czyli dokładnie tyle, ile mamy TVP w likwidacji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@chlopiec_kucyk: ( ಠ_ಠ)
