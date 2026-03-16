NFZ stoi na krawędzi. "Potrzebujemy więcej pieniędzy"
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2026 r. może potrzebować nawet 240 mld zł, czyli kilkadziesiąt miliardów więcej niż przewiduje budżet. Bez dodatkowego finansowania i pilnych reform fundusz grozi niewypłacalnością, a pacjenci odczują to na własnej skórzefreedomseeker
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 191
- Odpowiedz
Komentarze (191)
najlepsze
Jak na przykład oddziały ortopedyczne mają podpisane roczne kontrakty z NFZ na tyle zabiegow, że robią je w ciagu 5-6 miesięcy, to nawet jak zatrudnia 2 razy więcej lekarzy to żadnego dodatkowego zabiegu nie zrobią.
Dzięki, ale ja wolę jak lekarz poświęci mi czas, a nie 15 minut i wypad za drzwi.
Mam nadzieje że REFERENDUM w Krakowie, w końcu rozbije skały i rozpocznie fran. La Révolution
Na przykładzie NFZ:
Jako osoba pracująca w kraju, płacę składki zdrowotne, co otrzymuje w zamian:
1. Umówiłem się na wizytę przeglądu uzębienia na NFZ, (o dziwo takie coś istnieje), co więcej o dziwo zostało
Jeśli ścigać NFZ to za o-----------o, kuzyn np. parę lat temu umówił się do dentysty, potem sprawdzamy tę stronę NFZ-u a tu się okazuje że w ramach usług miał "prześwietlenie RTG" - tylko że k---a takiego aparatu w
@czorny_m:
nikt nie mowi o pracy za darmo, tylko adekwatnej wyplaty do kompetencji i wykonywanej pracy. Obecnie mozna jednego przeplacanego lekarza za 40-50K zastapic dwoma, trzema za 12-15K i jeszcze budzet zaoszczedzi. Wypisanie recepty na ból gardła, kaszel i katar nie jest kosmiczną sztuką...
za to znamy dużo lekarzy, którzy zarabiają nieadekwatnie do wykonywanej pracy, ze względu na zbyt małą konkurencję..
do tego w większości przypadków praca jest przepłacana, jak przy wystawianiu recept za zwykłe przeziębienia...
Wtedy będzie spinał się budżet NFZ
Mediana na jednym etacie w jednej placówce? Czy suma ile zarabia lekarz przez kilka etatów równocześnie?
Nie potrzebujecie.
Potrzebujecie lepiej wydawać te, które już macie.
Mała porada: 70% budżetu zżerają pensje. Zrzućcie sobie wszystkie etaty do excela i sprawdzcie zdiplikowane pesele.
Kolejna rzecz: kiedy w końcu wprowadzicie karty rejestrujące czas pracy personelu? Bo być może problemem jest to, że niektórzy za mało godzin pracują i trzeba wrzucać kolejny etat?
NFZ był w ciężkiej dupie przed COVIDem, a po nim, za sprawą podwyżek dla lekarzy i pielęgniarek NFZ jest już na OIOMie, z tym, że nie ma kto go leczyć, bo nie ma na to pieniędzy.
Rozwiązanie jest proste, składka zdrowotna na 18%, wzrost wynagrodzenia lekarzy o kolejne 100%, dzięki temu wizyta
@jegertilbake: Mam. W sierpniu 2025 mediana wynosiła 18 559,75 zł dla mężczyzn i 16 767,22 zł dla kobiet. Źródło
@jegertilbake: Nie chcę oceniać - przy moim kontakcie ze służbą zdrowia nie będę obiektywny... Miałem dane, to pokazałem.
Tzn. ja wiem dlaczego ale k---a mać to jest skandal i to zgłoszę do NFZu i każdy kto widzi takie zachowanie powinien reagować.
Problemem nie jest brak pieniędzy, a brak lekarzy. A tego nie da się zasypać żadnymi pieniędzmi (a na pewno nie pompowanymi bezpośrednio w służbę zdrowia).
Tu jest "za krótka kołderka" i jeśli jakaś lecznica zorganizuje pieniądze na podkupienie lekarza, to będzie go brakować gdzieś tam w innym ośrodku.
Fałszywe wrażenie że brakuje pieniędzy bierze się od dyrektorów szpitali, z których perspektywy tak to może nawet wyglądać - on
@hellfirehe: XDDD problemem jest to, że lekarz dostaje % od wykonanego zabiegu.