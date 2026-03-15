Przecież to wiadomo od samego początku jak istnieje gowork. Pracowałem dla pewnej firmy, która na goworku miała totalną mielonkę na swój temat. Handlowiec z goworka kilkukrotnie się kontaktował z zarządem z propozycją "abonamentu", który umożliwia "moderowanie" (czyli de facto usuwanie) komentarzy, shadowbany, ukrywanie, itd. Nie ma również problemu z przekazywaniem IP osób, którzy piszą te komentarze. Co ciekawe - dziwnym trafem, po kilku odmowach znacząco zwiększyła się liczba i częstotliwość negatywnych komentarzy. Pokaż całość