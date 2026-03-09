Studentki nie rodzą dzieci
Polska stworzyła system, w którym młode macierzyństwo oznacza finansową degradację. Efekt? Gwałtowny spadek urodzeń wśród kobiet w wieku 2024 lata i okno biologiczne, które zamyka się szybciej, niż rosną pensje.PIAN--A_A--KTYWNA
A potem koszta żłobka, przedszkola za 1/3-1/2 pensji.
co prawda, dajemy na ślepo przywileje KAŻDEJ kobiecie żeby potencjalna matka miała ciężej konkurować z bezdzietną, ale z a to importujemy głównie facetów przez co ich potencjalny mąż nie utrzyma rodziny xD
@JoBackManhorse: Bo tak jest w większości przypadków, przynajmniej jesli chodzi o kariere i zarobki. Potem sie już ciężko to nadgonić, a nie kazdego ambicje kończą się na kasie w Dino.
@ACM04: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przecież to kłamstwo. Nigdy w historii młoda matka nie miała takiego wsparcia. Długi urlop, płatny, masa kasy od podatników, zakaz zwolnienia z pracy itd.
Problemem jest co innego. Młode kobiety chcą więcej i więcej. Macierzyństwo nie jest dla nich wartością. Ich idolkami są influencerki, które spędzają 300 dni w roku na egzotycznej plaży.
dopłaty, zasiłki, ułatwienia - są
Żłobki i przedszkola na każdym kroku - są
Krótszy dzień pracy, urlopy macierzyńskie rodzicielskie - są
Dostęp do wszystkiego co potrzebne do wychowania dziecka - ogromny
Czego brakuje? Uczucia, że macierzyństwo i potomstwo to coś o wiele ważniejszego i potrzebniejszego niż kilka lat zrezygnowania z balowania, żeby dziecko wychować i postawić na nogi. A potem jak jest już za późno to przychodzi
Nie
Polska właczyła się do kapitalizmu i zapomniała że w kapitaliźmie za wszystko się płaci.
Takie rzeczy zostaja potem w glowie.
