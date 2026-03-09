A może spojrzeć od drugiej strony - dzisiaj każdy może iść na studia, a nie powinien? Przecież spokojnie 80% studenciaków jest na studiach dla rodziców i bez pomysłu a potem i tak albo nie pracują w zawodzie albo są w robocie gdzie te studia są niepotrzebne - np. księgowa w zwykłej nie musi kończyć finansów i rachunkowości. Fajnie że wskaźnik wykształcenia wyższego poszybował nam w górę, gorzej że całe g---o z niego Pokaż całość