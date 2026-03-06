Banki mają zwracać środki klientom, którzy zostali oszukani w internecie.
Część klientów banków ma ogromny problem z odzyskaniem pieniędzy po ataku internetowych oszustów. Trudności dotyczą przede wszystkim osób, które dały się nabrać na fałszywe linki i nieświadomie podały swoje dane logowania. Klienci alarmują, że instytucje finansowe umywają ręce i odrzucają reklamacjeStopa_Szopa
Komentarze (53)
W przypadku kradzieży auta z systemem keyless ubezpieczyciel ci kasę wypłaci, bo z twojej strony wszystko było zrobione dobrze.
W przypadku phishingu to klient podaje dane do logowania na lewej stronie. Nie bronię banków, tylko wskazuję oczywiste różnice między tymi zdarzeniami. Już dziś banki wdrożyły sporo zabezpieczeń, masz 2FA praktycznie do każdej operacji, masz weryfikację urządzeń
@BlackAnubis: No to tak, czy nie? Zdecyduj się. Kim jest idiota, który podaje swoje wrażliwe dane, bo ktoś zadzwonił i poprosił? Głąbem (debilem, idiotą). Oszukany? No oczywiście, że tak. Najpierw oszukano delikwenta, jak rozdawano inteligencję, potem na kasę.
Weźmy przykład ludzi oszukanych na "widzę Pana konto ma Pan tyle i tyle - proszę przelać na xyz / podać blik i uratować pieniądze, bo jest włamanie" - skąd oszuści wiedzą ile masz pieniędzy i mają Twoje dane?
Od współpracownika pracującego w banku.
Skąd wiedzą do kogo dzwonić (dzwonią do tych z "osadami" - środkami na koncie)?
Od współpracownika pracującego w banku.
btw. hasło do maila to samo co w innych stronach? Bo to było by pewnie najłatwiejsze - kupuje sobie pakiet wycieków i leci na każdym portalu przypomnienie hasła na maila na którego udało się zalogować
Zwrot z inwestycji 100%.
@sirdam: Podaj podstawę prawną.
Ale o jakiej nieautoryzowanej transakcji my tu mówimy, jeśli sami podaliśmy hasło???