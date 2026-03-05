Butelkomat 10 lat vs Majtczak 8 lat
Choć wartość skradzionych butelek wyniosła zaledwie 50 groszy, czyn zakwalifikowano jako kradzież z włamaniem. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat więzienia.weles88
Ja jeszcze proponuję 5 lat za urywanie zakrętek z butelek.
Nie po to Łunia każe je mocować żeby bezkarnie je odrywać.
Ogólnie człowiek nigdy nie zwracał uwagi na ten przedmiot. Ot co kupował wodę. Woda stała na półkach. Woda mineralna, o gazowana była stała. Teraz butelki wszytko o butelkach plastikowych. W mediach o zakrętach mówią przez rok teraz rok o butelkach butelkomatach, nawet słownik się dziwi bo podkreśla butelkomat na czerwono. Idę przez sklep, nie ma wody, butelki stoją na