Czy nam się to podoba czy nie to zawinięcie roweru stojącego na chodniku a zawinięcie roweru przypiętego do balustrady to dwie różne klasyfikacje czynów. Nawet jeśli zabezpieczenia skrojonego jednośladu sprowadzały się do zabawkowej kłódki i sznurówki robiącej za łańcuch. Także jeśli sprawa tego typu będzie eskalować to nie może się inaczej skończyć. Zwłaszcza jeśli jesteś recydywą. Przy czym "do 10 lat" to słowo klucz, bo skończy się umorzeniem.