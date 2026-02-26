AFERA: Nalot UOKiK na Allegro: Poznań i Warszawa, w asyście policji.
To postępowanie wyjaśniające (jeszcze bez zarzutów). UOKiK zbiera materiał, a jeśli się potwierdzi - może ruszyć postępowanie antymonopolowe.Pan_od_Internetu
uokik palcem nie ruszy, bo zaraz ktos kto to zleci stracilby robote
@Myslovitz: No strasznie nieprzejrzyste i skomplikowane ( ͡° ͜ʖ ͡°) Już wolę to, niż się klepać na zjebów co zamawiają kurierem produkty po 59 gr.
@Milegodniawszystkim: Amazon jest amerykański, a temat karania amerykańskich big korpo jest
do tego jak chcesz jakies rabaty ma wysylki to usun na swoim sklepie innych kurierow i zostaw tylko Inpost
@Rychu210: Przeciez czegoś takiego się nawet nie da na allegro wyklikać. Możesz co najwyżej złożyć kilka różnych zamówień jednocześnie, ale zawsze każdemu oddzielnie wybierasz metodę dostawy.
W części mogło nawet nie być opcji dostawy inpostem, bo ostatnio często nie ma, sam klikałeś na szybko.
Jak nie masz smarta to też domyślnie ustawi najtańszą opcje i to jest dość logiczne.
Sprawa tyczy
"Twój sygnał ma znaczenie!
UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Chcesz poinformować nas o praktykach ograniczających konkurencję? Wejdź na https://uokik.whiblo.pl/form lub zeskanuj kod QR, który znajdziesz poniżej (w tekście) i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany system zapewnia całkowitą anonimowość, również wobec Urzędu."
Już za to powinni
Są równi i równiejsi...