Tuningowali BMW Sebastiana M. Oto co powiedzieli nam przez telefon
Auto Sebastiana M. w ogóle nie powinno wyjechać na drogę. Tak wynika ze słów pracownika firmy tunerskiej, która zmieniała parametry silnika jego BMW.Lewy_torun
Komentarze (58)
To jest tak jakby po morderstwie skupiać się na tym, że ktoś nielegalnie naostrzył Fiskarsa mocniej niż zakładał producent.
To nie kwestia samochodu ani tuningu tylko tego żuchwiarza mistrza prostej.
@996ef650daf32b92bf708bc9376908ea: Czyli dolicza mu 500zł do składki i tyle. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Żeby miało to jakis wpływ na wypłacone odszkodowanie, to trzeba jeszcze udowaodnić, że ta zmiana miała jakikolwiek wpływ na wystąpienie szkody.
@996ef650daf32b92bf708bc9376908ea: Ubezpieczyciel AC już się wypiął i odmówił wypłaty odszkodowania właścicielowi auta (z tego co pisano właścicielem była działalność gospodarcza ojca kierowcy).
Na funkcjonowanie ubezpieczenia OC nie ma to wpływu.
co jest tylko formalnością i nie miało wpływu na ten wypadek
szukanie na siłe sensacji
zwłaszcza jak czują że mogą naciągnąć na sprzedaż czegoś po paskarskich cenach
np: nagminnie kłamią że trzeba mieć gaśnicę wewnątrz terminu ważnosci
Chipthung nie doprowadzil do tragedii. To majtczak swoim zap… doprowadzil do tego. A samochód nawet bez chipa tyle mógł jechać bez problemu 250km/h.
@new-object: sąd popuka się w głowę. Poważnie myślisz, że jakbyś posiekał kogoś siekierą, to sąd ciebie uniewinni, albo umniejszy twoją winę, bo radośnie i głupkowato oznajmisz, że twój kumpel też jest winny bo ci ją naostrzył tak, że można włosy golić?