No i zajebiście! Ubezpieczyciel lubi to! Wprawdzie na OC nie ma to wpływu, ale bmka była ponoć w leasingu, a ubezpieczyciel od ac już się wypiął i powiedział że płacił nie będzie. Jeśli użytkownik, który z definicji „ma dbać o dobry stan rzeczy” swoimi świadomymi działaniami pozbawia się gwarancji i homologacji, to nie powinien użytkować auta na drodze publicznej. A jak szkoda tam powstała, dodatkowo na skutek świadomego i rażącego pogwałcenia przepisów Pokaż całość