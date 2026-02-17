Najem prywatny krótkoterminowy powinien zostać zakazany. Od tego są hotele. Hotele mają swoją renomę, w hotelu mam pewność, że przestrzegane są przepisy budowlane i sanitarne a uciążliwi sąsiedzi zostaną spacyfikowani. Zdarza się, że w "kawalerce pod wynajem" mogę mieszać bigos siedząc na sedesie, albo obawiać się, że poprzedni najemca sobie dorobił klucz i mnie okradnie.



Nie mam nic do ludzi, którzy wynajmują swoje mieszkanie długoterminowo innym. Ale najem krótkoterminowy w zwykłym bloku Pokaż całość