Przestańmy wreszcie udawać, że najem prywatny nie jest działalnością gospodarczą
Niektórzy właściciele nieruchomości są zaskoczeni, że wynajem jest działalnością gospodarczą i trzeba np. wystawiać faktury w KSeF.enterprize
1. w ksef to się wystawia fakturę jeśli wystawiasz ją drugiemu przedsiębiorcy. Jeśli tak jest to dla nikogo nie jest to zaskoczeniem, że wysyłasz ją do ksef
2. Mając jedno, dwa mieszkania na wynajem prywatnie US preferuje ryczałt
Komentarz usunięty przez autora
Tyle, że tego typu firmy lubią duże mieszkania które można łatwo podzielić na wiele pokojów i wynajmować sam pokój a nie całe mieszkanie.
Lepiej zluzować prawo do eksmisji, masz umowę że płaci do x Dnia, mija 30dni (bez płatności, rozwiązujesz umowę, nie wyniósł się, po kolejnych 14 dniach Policja wyprowadza delikwenta).
Od Policji pokwitowanie, składasz do Esądu dokument że wyproeadzony ale wisi Ci za
Nie mam nic do ludzi, którzy wynajmują swoje mieszkanie długoterminowo innym. Ale najem krótkoterminowy w zwykłym bloku
Rozumiem że górale czy Kaszubi wynajmujący pokoje w swoich prywatnych domach to też zakaz...
nie chcę mieszkać w hotelu. chcę duże mieszkaniie. nikomu to nie robi krzywdy.
To jest fajka nie niepojęte - dlaczego nie mogę wystawić swojej faktury? Dlaczego muszę nabijać kabzę prywatnej firmie, tylko dlatego że ma znajomości w rządzie lub urzędzie?