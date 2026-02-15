Wprowadzenie kryt. dochodowego w 800+ bo koszty świadczenia już są za wysokie
Być może jedyną skuteczną drogą do uzdrowienia finansów publicznych w Polsce, jest redukcja wydatków konsumpcyjnych takich jak program 800 plus. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: Polska musi wyprowadzić finanse publiczne na prostą. Da się to zrobić i to w ciągu trzech lat informują eksperci WEImartty
Komentarze (128)
wtedy skończy się puste rozdawnictwo
oczywiście wymóg pracy
To chodzi tylko o to aby zwiększyć pulę kasy do ukradzenia i wydania na pensje urzędnicze dla swoich.
Przykład Hajnówka , miasto powiatowe 19 tys. mieszkańców:
RANKING PŁAC 2024 (kwoty brutto):
1. Hajnowski Dom Kultury – P.O. Dyrektora Krystyna Kędyś (październik-grudzień): 28.737,97 zł;
Fundusz covid to bylo wyciaganie kasy z budzetu dla swoich. Tyle ile poprzednia wladza wyciagnela z budzetu beda jeszcze splacac wnuki. 800+ nikt nie zabierze bo to gwarancja przegranych wyborow. Chyba jedyna
@albin_kolano: a ile jest takich Hajnówek? przecież to jest mini miasteczko. Myślisz, że ile roboty ma dyrektor w bibliotece, z której pewnie korzysta mniej niż 50 osób. Na coś takiego powinien być dyrektor
Ale abstrahując od
@Townsend: W pełni się zgadzam. Poza tym, takie kryterium często skłania (szczególnie w mniejszych miejscowościach) do ukrywania części wynagrodzenia, byle tylko zmieścić się w określonych widełkach.
Natomiast tak czysto praktycznie to jednak ciężko o lepszy wyznacznik niż dochody. Każesz wszystkim robić spis majątku, albo bilans na najbliższy rok uwzględniający dochody/wydatki i majątek?
@rzeznia22: pomysł wydaje się dobry ale w zderzeniu z rzeczywistością pewnie firmy i producenci by zarobili na obniżeniu vatu a dla ludzi ceny by zostały niezmienione.
Chyba nie chcecie płonących opon, latającego bruku w stolicy i gnojówki na ulicach?
A i o artystach nie zapomnijcie, bo z czego Jaś Kapela wyżyje, jak nie ze stypendium ministra kultury? Będąc głodnym gotów stracić wenę twórczą.
Dokladnie tak samo jaj gornikow nikt od koryta od dziesiecioleci nie odcina.
Peedzej zobaczymy 1000+ niz likwidaje 800.
Kryterium dochodowe skonczy się tym ze patola waląca browary dostanie kasę, milioner kręcący wałki na fundacjach dostanie a "bogacz" 6k brutto na uop się nie złapie bo za dużo zarabia XD
Nie ma to jak zmienić debilny program w jeszcze gorszy
@jamajskikanion:
ja bym dodal: likwidacja progu dochodowego spowodowala, ze program byl... TANSZY... bo przeciez w pierwszym wydaniu 500+ byly progi dochodow... tylko to oznacza, ze trzeba to wszystko sprawdzac - raz przy wydaniu zgody, drugi raz w trakcie, a w przypadku naruszen - trzeba egzekwowac sciaganie (znow koszt, czesto niesciagalny).
@Czytelnik30: Otóż rezultat do jakiego został powołany daje akurat doskonały, a to, ze część ludzi łyknęła że chodzi o "dzieci" to już inna sprawa XD.