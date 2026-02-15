Pisze bo już naprawdę nie mam siły i liczę że kogoś ostrzegę. Jakieś około 2 lata temu pisałem posta jaki nowy samochód godny uwagi do 100k. No i niestety ostatecznie wybrałem Opla Corsa 2023.

Na początku wiadomo wszystko super fajnie.

Aż tu nagle wracam po pracy z siłki, wsiadam do auta, ruszam i nagle wyskakuje kontrolka „silnik uszkodzony”. Auto traci moc i zaczyna chodzić jak traktor. No i mówię dobra zdarza się dzwonimy po lawetę i od tego momentu zaczęła się telenowela jak w modzie na sukces.

Co kilka dni oddaję auto na serwis, a ich „naprawa” wygląda tak, że zamieniają zapłony miejscami i mówią: proszę jeździć obserwować i testować XD przypomnę swój prywatny samochód na gwarancji mam jeździć i testować.

Naprawa jest nieskuteczna co chwilę jeździ na serwis z tym samym problemem czyli wypadaniem zapłonu. Ostatnio był pobity rekord bo 3 min drogi od serwisu po odbiorze auto się rozkraczyło.

Dodam jeszcze że wszyscy Ci ludzie są tak niemili i bezczelni wszędzie trzeba się wykłócać.