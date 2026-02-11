Eksmisja tylko z lokalem zastępczym? Rząd szykuje rewolucję w przepisach
Kolejne dociskanie śruby, tym którzy chcą wynająć komuś mieszkanie. Zamiast ułatwienia pozbycia się niepłacących lokatorów, wprost przeciwne kolejne utrudnienia. Przepisy dotyczą m.in. kobiet w ciąży i małoletnich. Czy od teraz młode kobiety będą miały większe trudności ze znalezieniem mieszkań?jakubp2222
ludzie żerujący na innych i żyjący na ich koszt, nie mają żadnej godności, więc nie ma czego naruszyć
@fittrenerka: Czuję się jak debil że nie pomyślałem o tym od razu. To przecież tak oczywiste, że wszelkie wspieranie tzw. "squatters" ma na celu na utrzymaniu wysokich cen, bo wtedy właściciel ponosi duże ryzyko i musi przebierać w ludziach i dawać im wysokie kwoty.
@bleblebator: Jak to pisał jeden z Mirków, w Polsce to model - Patolas.
@KwadratPolski: nie jest tak kolorowo. Znam historię, gość wynajął mieszkanie facetowi. Facet płacił coś ok roku czasu, w tym czasie wprowadził do mieszkania swoją babę z dzieckiem.
Potem się pokłócili, facet trzasnął drzwiami i odszedl, zostawiając matkę z dzieckiem w domu.
Ona umowy żadnej nie ma, nie płaci i nie da się na zbity pysk wyrzucic
głusujecie i wybieracie do władzy lewicę
czego wy się k---a spodziewacie :D :D :D
A to, że oni udają medialnie prawicę, że siedzą na prawo w sejmie, że mają "Prawo" w nazwie, to tylko czysty marketing dla głupców.
Ostatni byłem zaskoczony skutecznością pewnego rozwiązania odnośnie eksmisji z pewnego prywatnego mieszkania w kamienicy gdzie najemcy od lat za nic nie płacili otóż tak:
Komornik eksmitował ludzi do pewnego hotelu pracowniczego ( standard naprawdę złego hotelu czyli pokoj z aneksem i wspólna łazienka na korytarzu), który jest opłacony na miesiac.
Nie wiem jak to prawne wyglada ale opcja super.
Domyślam się, że ten hotel musiał być już wskazany przed sądem,
@dugi123: znajomy mając lokatorów założył sprawę sądową miastu o to, że nie zapewniło lokalu zastępczego. I jakoś raz-dwa się udało...
Ta propozycja dotyczy eksmisji w ramach egzekucji administracyjnej. Czyli w praktyce w wykonaniu decyzji administracyjnej np. decyzji o wykwaterowaniu lokatora komunalnego, decyzji o rozbiórce budynku, zakazie użytkowania itd.
Nie denerwuję się myśląc o tym co się może stać gdy trafię na nieuczciwego najemcę. Usunięcie lokatorów kosztowaloby więcej niż mógłbym na tym mieszkaniu zarobić, potencjalnie mogłbym nawet do paki trafić. Więc nie warto.
Zarechotałem, szczególnie z tych bezrobotnych.
@kakodyl: i dlatego polityczne k---y wymyśliły "rejestr wykorzystania lokalu". Żeby móc ci je "legalnie" odebrać (nawet jeśli nie odebrać własność to odebrać prawo do korzystania z niego jak chcesz). Czyli np. zakwaterować tam kogoś.
https://www.dlahandlu.pl/raporty-i-analizy/co-robisz-w-mieszkaniu-rzad-zamierza-to-kontrolowac,166471.html