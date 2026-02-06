Na wizjonerow tez fajna inwestycja kilka tys mieszkan jeden z blokow całkiem pusty bo ceny zaporowe a lokalizacja gorsza niz gdzie indziej i taniej. Z blokow odchodza regularnie platy elewacji juz w rok pod oddaniu do uzytkowania. Narozne mieszkania maja grzyba. Bedzie rozbudowa koleji w bezposredniej okolicy o wezel i 3 dodatkowe nitki a bloki juz sie trzesa. Najlepsze i tak jest to, ze teren osiada i powstaja pekniecia w mieszkaniach