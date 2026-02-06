Mieszkania "tylko dla odważnych" powstają na Bagrach w Krakowie
Inwestycja realizowana jest na trójkątnej działce wciśniętej między złomowisko, fabrykę mebli i tuż nad torami kolejowymi. Blisko jest też zakład oferujący lakierowanie proszkowe, oraz skład przenośnych toalet na wynajem. Ale sielskiego klimatu broni fakt, że... nie ma tu prawdziwej drogi xDwicehrabia_julian
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
@tenloginnieistnieje: tak się zastanawiam jaka była podstawa prawna o nakazie likwidacji warsztatu? Nie można tak zakazać komuś ot tak sobie działalności gospodarczej, musiała być jakaś podstawa.
@materacci: 2 metry od płotu też wydają się absurdalne.
pozdrawiam wszystkich, co sobie kupili mieszkania z widokiem na skup złomu.
ciekawe, czy na forach osiedlowych szukają już sposobu na zamknięcie czyjegoś biznesu...
@Soothsayer: a byłeś tam kiedyś? bo ja bywam tam i praktycznie za każdym razem jakaś ciężarówka coś odbiera albo dostarcza. wiesz, jak brzmi metr sześcienny np. tarcz hamulcowych zrzucany do kontenera stalowego?
No i deweloper dopiero stara się o zgodę na zmianę MPZP, a nie buduje. Budować bedzie za jekieś 2 lata conajmniej.
@arch_Kris: będzie póki właściciel sie nie dogada co do ceny z developerem, a to może potrwać zwłąszcza jak właścicielowi sie nie pali z potrzebą kasy
Ja nie rozumiem dlaczego autor widzi "szklankę do połowy pustą"?
Same plusy:
+ bliskość złomowiska umożliwia szybkie i bezproblemowe odsprzedanie puszek po piwie i konserwach. Mozna sie też zatrudnić mi mieć blisko do pracy!
@Sokar: Przekonałeś mnie.