Awarie automatów, nadużycia i chaos. Jak naprawić system kaucyjny?
Po kilku miesiącach funkcjonowania systemu kaucyjnego coraz częściej pojawiają się sygnały o jego mankamentach: od awarii automatów i chaosu organizacyjnego, po problemy z rozliczaniem kaucji i przypadki nadużyć.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
Przez LIKWIDACJĘ
System ten nie ma nic wspólnego z ekologią.
Jest pospolitym, wieśniackim, żerującym na emocjach idiotów - SKOKIEM NA KASĘ.
@Pan_krecik: cięzki temat. Jak to teraz wytłumaczyć szwagrom i pociotkom co mieli na tym zarobić
@Pan_krecik: generalnie to tak naprawdę ekologia nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska, bo to nauka o przyrodzie, a ochroną środowiska zajmuje się sozologia. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No, ale lepiej brzmi "być eko" niż "być sozo" więc wmówiono ludziom, że są eko. xD
@Cactushead: Ktokolwiek w to wierzy? Chodzi o zbieranie kasy i tylko o to :(
Politycy i firmy mówią o ekologii tylko wtedy, gdy mogą na tym zarobić. gdy nie ma zarobku (lub wręcz są koszty) to już nikogo nic nie obchodzi.
A to ze ludzie nie mogą odzyskać swoich pieniędzy? A kogo to obchodzi? To nie było celem systemu.
Celem systemu jest żeby zarabiali ci, co mają zarobić.
Z punktu widzenia firmy zajmującej się odbiorem butelek i oddawania kaucji działające automaty są niepotrzebne i najlepiej jakby ich w ogóle nie było... A jakby można w ogóle wycofać
@Cyb_pl: oraz upodlenie obywatela. Teraz każdy przykładny eko-obywatel, dbajacy o czystość i zdrowie naszej planety, nie tylko rozdziela śmieci na kilka kontenerów, ale jeszcze dodatkowo wozi w bagażniku kolejny śmietnik. A zaraz nam unia dowali, że zamiast kilku, bedziemy mieć kilkanaście kolorów pojemników na odpady. Bo po co mają to w sortowniach rozdzielać ludzie, którym za to płacą?
@MichuB: tak, bo upadla mnie sugerując że jestem takim samym frajerem jak ty i nie zdaję sobie sprawy "ile tego piłem"
Ta cała ekologia to zwykły zamach na portfele obywateli. Nikt mnie do tego nie przekona
Ale za to uśmiechnięci są dumni, że są teraz prawdziwymi europejczykami
zlikwidować
Tak samo jak naprawia się raka.
Bardzo prosto: wywalając go w cholerę. To gunwo nie jest w ogóle potrzebne i niczego dobrego nie robi, za to kosztuje ogromne pieniądze i wyciąga je z pieniędzy Polaków. Zwykłe złodziejstwo i skok na kasę w biały dzień.