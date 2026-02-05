Przecież system kaucyjny działa zgodnie z założeniami - zbieranie kasy odbywa się wzorcowo i bez zakłóceń.



A to ze ludzie nie mogą odzyskać swoich pieniędzy? A kogo to obchodzi? To nie było celem systemu.

Celem systemu jest żeby zarabiali ci, co mają zarobić.



Z punktu widzenia firmy zajmującej się odbiorem butelek i oddawania kaucji działające automaty są niepotrzebne i najlepiej jakby ich w ogóle nie było... A jakby można w ogóle wycofać Pokaż całość