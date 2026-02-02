Indie dają 20 lat ulg podatkowych. Chcą ściągnąć gigantów technologii
Indie wykonują zdecydowany ruch w globalnym wyścigu o infrastrukturę obliczeniową. Rząd w Nowym Delhi zaproponował międzynarodowym firmom technologicznym bezprecedensowe ulgi podatkowe, które mają obowiązywać aż do 2047 roku. Celem jest przyciągnięcie zagranicznych dostawców usług chmurowych do korzSudo_exit
Uwielbiam jak na wykopie pojawia się informacja o zwalnianiu z podatków w Indiach czy gdziekolwiek za granicą i widzę teksty "200 iq myślą długofalowo".
A jak w Polsce robimy to samo to wylewa się narzekanie, że jesteśmy montownią i że nie powinno się dopłacać zagranicznym korporacjom xD
1) sugerowanie, ze ciezko jest byc moralniejszym od Chinczyka xD
2) Najpierw niech ogarna sranie do kibla zamiast na ulice zanim zaczne ich brac na powaznie
Panie nie kłam pan, przecież to by było osłabianie pozycji cywilizacji zachodniej, to by było niepatriotycznie gospodarczo, naprawdę sądzisz że korpo/rządy tak bardzo chcą żebyś przepłacał za nie-chiński towar a same zrobią outsourcing do Indii bo taniej? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No i szef stwierdził, że jeden Polak rozwala problem szybciej niż reszta ekipy razem wzięta.
Jak mało zachęcające muszą tam być warunki dla biznesu, skoro tak ekstremalnie zachęcają.
@kanis-sapiens: "Zachęcali" za frajer to w Polsce. Oni kupują sobie know-how.
Polska po 1990 robiła to samo i nie ograniczała się do ulg podatkowych - opychalismy stare zakłady za pół friko, albo grunty po referencyjnych stawkach i budowaliśmy specjalnie dla nich infrastrukturę. I potem prześledź, jak Polska na tym wyszła, a my nawet nigdy nie stawialiśmy jakoś specjalnie na wysokie technologie, po prostu jak ktoś mówił w obcym języku - to witaj waćpanie, czem chata bogata.