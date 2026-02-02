Polacy nadpłacają hipoteki na potęgę. Analitycy Pekao widzą rekordy
Polscy kredytobiorcy hipoteczni w minionym roku spłacili ok. 70 mld zł kapitału.Anakee
Komentarze (103)
najlepsze
@DeoLawson: nie znam nikogo, kto nie nadpłaca, w mam masę znajomych z kredytami na mieszkanie
@Naczelny_Cenzopapista:
Myślę że niedoceniasz rodaków ( ͡º ͜ʖ͡º)
Twój hipotetyczny przykład to nie jest sytuacja opisana w artykule. Choćby z tego, co sam na końcu zaznaczyłeś -- założenie, że nikt nie nadpłaca, wszyscy tylko refinasują. Co jest nieprawdą.
Tam jest wyraźnie zaznaczone (i sam ten fragment przytoczyłeś), że nastąpiło odlewarowanie gospodarstw. Odlewarowanie, czyli zmniejszenie poziomu zadłużenia poszczególnych gospodarstw.
Sytuacja, którą opisujesz nie odlewarowałaby gospodarstw, bo czy jestem winny 300k bankowi A czy bankowi B -- dalej jest
Dajmy na to rekomendacja KNF dotyczące zabronienia przechodzenia kredytobiorców z stałego na zmienne, refinansowanie może odbywać się na okres stałego oprocentowania, nie krótszy niż ten oryginalny, skutki:
1. Osoby które zaciągnęły takie oprocentowanie na okres 5 lat, maja możliwość zmiany banku na inny, jednakże za każdym razem ponoszą relatywnie wysokie koszty, a proces "dokumentacji"/urzędów/notariuszy, jaki trzeba przejść
@DeoLawson: Nie. Idzie do funduszy emerytalnych a ileś z tego idzie na emerytury a ileś jest zysku dla funduszu. Tutaj mamy kolejnego pośrednika, który zjada nasze pieniądze.
I to jest jedyna słuszna opcja, jeśli ma się możliwości. Odsetki są ogromne.
Marzę, żeby pozbyć się tego sznura z szyi ( ͡° ͜ʖ ͡°)