Pokaż całość

Twój hipotetyczny przykład to nie jest sytuacja opisana w artykule. Choćby z tego, co sam na końcu zaznaczyłeś -- założenie, że nikt nie nadpłaca, wszyscy tylko refinasują. Co jest nieprawdą.Tam jest wyraźnie zaznaczone (i sam ten fragment przytoczyłeś), że nastąpiło odlewarowanie gospodarstw. Odlewarowanie, czyli zmniejszenie poziomu zadłużenia poszczególnych gospodarstw.Sytuacja, którą opisujesz nie odlewarowałaby gospodarstw, bo czy jestem winny 300k bankowi A czy bankowi B -- dalej jest