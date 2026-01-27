Przerwa techniczna KSeF
Zrobiłem kolejne podejście, żeby to ogarnąć. Przedsiębiorco, zostało Ci niedużo czasu! U nas przerwa techniczna ...matju
Komentarze (23)
najlepsze
@MiKeyCo:
zapowiadana od dawna przerwa
wylaczenie systemow pozniej
Tak, termin kiepski, ale wszystko idzie wg zapowiadanego rozkładu jazdy.
@fivedeez:
przeciez mozna na spokojnie, w poniedzialek, drugiego...
Skończ straszyć. Mam jeszcze 2 miesiące. Przedsiębiorcy, których obowiązuje to od 1 lutego nie przeglądają wykopu ani nie zajmują się osobiście KSeF, poza tym w tym roku nie ma żadnych kar, mandatów.
Od 1 lutego obowiązuje i działa już tylko KSEF 2.0 z zintegrowanym modułem MCU
TUTAJ macie artykuł z listopada 2025 r. gdzie ten obrazek został użyty.
@Xizor: klasyka, czytając opis znaleziska przed wejściem w same znalezisko, wiedziałem, że już jakiś OP go wyjaśni XD