Znam ludzi, którzy mają ciekawe zdanie o zapisie w konstytucji:

"małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

Czyli to nie jest definicja tego co jest małżeństwem, tylko zapis, ze "małżeństo jako związek kobiety i mężczyzny" jest pod opieka RP.

Ale można to interpretować, że "małżeństwo jako związek inny niż kobiety i mężczyzny" nie jest już pod opieką RP.

:-P