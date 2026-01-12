Potentat Mercosur będzie ciął lasy Amazonii na całego
Prawie przez 20 lat brazylijskie firmy handlujące soją zapewniały kupców, że ich towar nie pochodzi z wylesionych obszarów Puszczy Amazońskiej. Najwięksi przedstawiciele branży ogłosili jednak w tym tygodniu, że wycofują się z tej obietnicy, znanej jako moratorium sojowe podała w sobotę agencja APcogitos
Komentarze (34)
najlepsze
@MagicznyMariusz:
Jprdl swiat sjaje na łbie
Ciekawe co będzie jak się powtórzy pandemia czy jakieś inne g---o i zerwa się łańcuchy dostaw (ʘ‿ʘ)
@Mario_Barc: raczej to zwykła chciwość. Ciągle gdzieś dzieje się coś podobnego. Niemały procent ludzi nie ma oporów przed takimi działaniami i oni dostają władzę w imię wyników. To problem stary jak świat i raczej nie idzie ku lepszemu.
O ile pomyślą i skorzystają z własnego gazu
Tu mam wątpliwości, bo już w każdym zakątku świata chińskie autka skubią swoją część tortu, a ludzie się przekonują
@ostatni: natura jest lewacka