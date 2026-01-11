Upada polska ikona obuwia. Producent działał od 35 lat
Po 35 latach działalności największy producent butów dziecięcych w Polsce znika z rynku. Nie pomogły próby restrukturyzacji, a firma znalazła się formalnie w postępowaniu upadłościowym. Przez lata Bartek z Mińska Mazowieckiego był jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (77)
Właściciel to delikatnie mówiąc człowiek któremu odbiło od nadmiaru kasy (jak traktował innych to już sobie możecie dopowiedzieć - odczułem to na własnej skórze). A wcale nie byłem żadnym pracownikiem tylko świadczyłem im kilka razy pewne usługi. Pomyślcie sobie jak byli pracownicy traktowani...
Do tego ciągle były wojenki rodzinne co powodowało różne głupie decyzje pokroju wydzielenie kawałka hali i maszyn oraz
Janusz pewnie nakupił mieszkań i ma wyj3bane na firmę...
Masz racje, swiat oszalał. Ludzie nie zdebilnieli całkiem od konsumpcjonizmu, chcą zachowac troche odpowiedzialności I pieniedzy, a tu pojawi sie jakis typ z foliowa czapeczka i bedzie
Płacą gorzej niż zagraniczne firmy, ludzi traktują gorzej, kontrahentom opóźniają płatności, itp.
O żadnym R&D zazwyczaj nie ma mowy. Jedyne innowacje to sprowadzenie taniej siły roboczej.
Jak zarobią hajs to wchodzą w nieruchy, kupują kolejne Ałdi, albo sprzedają firmę jakiemuś funduszowi.
Ale oczywiście konsument ma patriotycznie dokładać
Nawet te z Chińskim kapitałem traktowały ludzi lepiej niż Janusz. Nie mówiąc już o Skandynawii.
Jak jeden polski start-up/ Januszex upadł to ludzie z samochodami po kilka baniek wisieli mi 2k PLN, bo to przecież spółka upadła, a oni z tym nie mają nic wspólnego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dzieci mało, buty drogie.