Duże ryzyko dotyczy też długu skoro trzeba pożyczać tyle pieniędzy, obsługa długu sama w sobie może pożreć sporo wpływów. I tu widać klasyczny efekt domina: mniej pieniędzy na inwestycje, zdrowie, edukację, a za to więcej na odsetki i „gaszenie pożarów”.

Krótko mówiąc: budżet wygląda na mocno napięty i nie ma w nim dużo marginesu błędu. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie będzie drobnej korekty może być lawina cięć i osłabienie całej Pokaż całość