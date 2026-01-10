Deficyt budżetu Polski na 2026 rok to prawie 42% spodziewanych dochodów!
Deficyt budżetu Polski w tym roku ma wynieść 271,7 mld zł przy spodziewanych dochodach państwa w wysokości 647,2 mld. Co już niedługo może pójść nie tak?waleczne_serce
- 145
Komentarze (145)
Dbanie o finanse państwa w takim przypadku jest ostatnim co ich interesuje.
Serio sądzisz, że jak ktoś nie popiera skorumpowany populistyczny duopol to musi Konfederację?
Zabawne. XD
Krótko mówiąc: budżet wygląda na mocno napięty i nie ma w nim dużo marginesu błędu. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie będzie drobnej korekty może być lawina cięć i osłabienie całej
2. Proste i jasne przepisy = zmniejszenie zatrudnienia w budżetówce
3. Likwidacja krus
4. Opodatkowanie czarnych w sukienkach
5. Socjal bezterminowy tylko dla naprawdę potrzebujących, żadnych plusów, 13 emerytur, powinie ci się noga możesz pomieszkać rok w socjalnym, parę miechów zasiłku, później wyjazd
6. Cięcie wszystkich debilizmów typu reklamy NBP, ławki za 100k itd
@krulkartonu: To by spowodowało dramatycznie wyższy deficyt. Poza tym niezgodne ze dyrektywą 112/2006.
@krulkartonu: dla nikogo.
Państwo to nie instytucja charytatywną. Jak ktoś nie na to niech idzie do Caritasu a nie do państwa, żeby mnie rabowało.
To się skończy z wielkim hukiem jak w Grecji. Przyjdzie zderzenie z rzeczywistością.