Polska została wykluczona z organizacji mistrzostw w podnoszeniu ciężarów za odmowę udziału rosyjskich sportowców. Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF), ogłosiła, że podjęła decyzję o odwołaniu Mistrzostw Europy Juniorów i U-23 w Podnoszeniu Ciężarów 2026.