Polska została usunięta z roli gospodarza mistrzostw w podnoszeniu ciężarów
Polska została wykluczona z organizacji mistrzostw w podnoszeniu ciężarów za odmowę udziału rosyjskich sportowców. Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF), ogłosiła, że podjęła decyzję o odwołaniu Mistrzostw Europy Juniorów i U-23 w Podnoszeniu Ciężarów 2026.TomMen
@kazek55: Nie ruskim na złość tylko pozostawanie przy swoich zasadach pomimo niedogodności.
Bo chyba rozumiesz różnicę pomiędzy celowym robieniem komuś na złość, a trzymaniem się swoich zasad?
A może ty wielki fan sportu jesteś. Tak wielki, że nie masz nic przeciwko aby zbijać przeciwników sportowych.
Ruskich won.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brawo za decyzję!!!