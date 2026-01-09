Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej twierdzi, że kredyt 0% nie wywołał negatywnych skutków, mimo że taki program nigdy nie wszedł w życie. "Na tym tle pozytywnie wyróżnia się program Kredyt 0 proc. Wbrew obawom nie doprowadził on do kolejnego popytowego szoku..."