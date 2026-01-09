"Ekspertka" z BI "kredyt 0% miał pozytywny wpływ" - nie było takiego programu
Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej twierdzi, że kredyt 0% nie wywołał negatywnych skutków, mimo że taki program nigdy nie wszedł w życie. "Na tym tle pozytywnie wyróżnia się program Kredyt 0 proc. Wbrew obawom nie doprowadził on do kolejnego popytowego szoku..."unlucky_k
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
To brzmi jakby to była instytucja rządowa a to jakaś prywatna firma która świadczy usługi robienia dokumentów za pieniądze. Poniżej zdjęcie ekspertki od kredytu 0%
@Maroman: Słowa na D były już zajęte więc wzięła pierwsze, które jej się spodobało na literę E.
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@Vraagno: Jeżeli mówisz o pauzach, to wstawia je Word i niektóre edytory CMS
Technically correct, best kind of correct.