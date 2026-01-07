Czy ktoś mi może wyjaśnić tą nienawiść do euro?

- Jedynymi którzy korzystają na euro są politycy, którzy mając ~70% długu w PLN mogą go przerzucić na obywateli i zrobić jednorazową szybką akcję spłata, a wy martwcie się inflacją

- Ceny mamy już zachodnie, nie ma do czego na siłę podnosić

- Euro jako mocniejsza waluta może utrzymać stabilność wraz z niższymi stopami procentowymi, dzięki czemu mielibyśmy tańsze kredyty

