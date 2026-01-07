Czechy nie chcą euro. Zachowają swoją walutę na zawsze? Mają zaskakujący plan
Nowy rząd w Pradze chce zmienić konstytucję, aby utrwalić czeską koronę jako prawny środek płatniczy i zagwarantować prawo do korzystania z gotówki. Kiedy czas na Polskę?Nauta
Czemu w polskiej konstytucji miałby być zapis, że naszą walutą jest czeska korona?
Wszyscy mówią że jesteśmy niemiecką kolonią. Prawda jest taka że jesteśmy czeską ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bo paradoksalnie to z Czechami toczyliśmy najwięcej wojen, trochę zwycięskich, trochę przegranych......ostatnią w trakcie covida19 gdy nasze wojska dzielnie zajęły czeską kapliczkę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polskie-wojsko-wkroczylo-do-czech-i-zajelo-kaplice-mon-sie-t,nId,4547021
- Jedynymi którzy korzystają na euro są politycy, którzy mając ~70% długu w PLN mogą go przerzucić na obywateli i zrobić jednorazową szybką akcję spłata, a wy martwcie się inflacją
- Ceny mamy już zachodnie, nie ma do czego na siłę podnosić
- Euro jako mocniejsza waluta może utrzymać stabilność wraz z niższymi stopami procentowymi, dzięki czemu mielibyśmy tańsze kredyty
- Każda wymiana
- No mówię ci na zawsze mordo!
ciekawe czy jak Czesi prawnie uchwalą że nie chcą euro, czyli postąpią wbrew podpisanemu porozumieniu, czy KE nałoży na nich jakieś kary?