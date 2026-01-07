Brave radykalnie usprawnia blokowanie reklam - Zużycie pamięci mniejsze aż o 75%
Brave wprowadza przełomowe optymalizacje silnika adblocka, redukując zużycie pamięci nawet o 75%. Szybsze filtrowanie, lepsza wydajność i większa prywatność użytkowników.BigBadDice
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
Komentarze (89)
najlepsze
@nervous_breakdown: nie przypadkiem za używanie ich wyszukiwarki jako domyślnej/ w opcji czy coś takiego?
Najżywszy przykład w dzisiejszych czasach odnośnie konsumenckiego IT to karty NVIDIA, dla której w topowym tierze nie ma konkurenta a główny biznes zaczęli opierać od DC i AI a nie karty konsumenckie.
W efekcie najmocniejszy model 5090 kosztuje 12000-14000zł, bo nie ma dla niego alternatywy,
na uBlocku też nie ma reklam
@new-object: W jaki sposób google uzależniło cię od chrome i co było trudnego w przesiadce na Brave? Pytam z ciekawości bo sam od lat używam Firefoxa i kompletnie nie ciągnie mnie do powrotu do chromium.
Kiedyś zainstalowałem ublocka na telefon, a reklam nie blokował, więc pewnie coś źle zrobiłem :)
@havocki adguard jest, zdaje się, rosyjski. więc średnia opcja