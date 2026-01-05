Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Produkty do żywienia niemowląt Nestle
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nestlé Polska S.A. o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych produktów do żywienia niemowląt, z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.byferdo
I to jeszcze "jedynka", czyli dla noworodków od 1 dnia życia.