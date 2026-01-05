Przeczytałem ostatnio "Ultraprzetworzeni ludzie"- Chris van Tulleken tam jest pięknie opisana polityka Nestlé. Typowe korpo z bezwzględnym pierwszeństwem zarobienia kasy, oczywiście z pięknie przyklejoną etykietą ze wszystko w trosce o nasze "zdrowie" itd. Nic od nich nie kupujcie dobrze radzę. Zamiast ich płatków to kupcie sobie zwykłe owsiane, portfel będzie grubszy a i zdrowie zdecydowanie lepsze.