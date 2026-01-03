Jeszcze niedawno prowadzono kampanię, że gaz taki eko, damy dotacje i w ogóle, a od 2040 mają być zakazane. Co to jest jak nie r-u-c-h-a-n-i-e społeczeństwa? Za kolejne X lat im się odwidzi i powiedzą, że wszystkie pompy starsze niż 10-letnie będą zakazane i trzeba nowe. Taka zabawa w pościg za króliczkiem, tylko że nie dane ci go będzie nigdy złapać. Masz go gonić, ale nie dogonić. I tylko wyskakiwać z kasy Pokaż całość