Użytkowanie pieców kaflowych, kominków i "kóz" nielegalne od 2026
Od 1 stycznia 2026 r. w wielu regionach Polski korzystanie z pieców kaflowych, kominków i tzw. kóz stało się nielegalne. Brak wymiany źródła ciepła może skończyć się mandatem do 500 zł lub grzywną sięgającą 5 tys. zł, nakładaną wielokrotnie aż do usunięcia pieca.boboliwo
xD
Zresztą całe miasteczko 10 tysięcy mieszkańców jedzie na piecach kaflowych
EDIT: swoją drogą, by dotknąć te piece kaflowe, trzeba mieć zgodę konserwatora, na wszystko w tym budynku :)
@misk4cy: skończysz więcej niż 30 lat, to Ci się myślenie zmieni
@luke-mat: uuu wielki pan wolnościowiec, co chce truć sąsiadów i siebie w pierwszej kolejności, bo w starej kamienicy komin na 100% nie jest szczelny za to okna też nieszczelne. Jeśli ktoś nie ma możliwości utrzymać kamienicy to po prostu powinien się przenieść do czegoś tańszego.
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego
@crazy_wolf: Jaka jest alternatywa? Na kogo mają ludzie głosować? Na chorą Lewicę, czy proruską Konfederację?
W każdym województwie jest inna uchwała, ale generalnie ich zadaniem jest dostosowanie do przepisów np. uchwała „Czyste Mazowsze” powołuje się na UE
@fajna-dziolcha: ale zdajesz sobie sprawę, że piece kaflowe to się buduje i użytkuje po 20 i więcej lat? Mówimy o istniejących urządzeniach, które takiego certyfikatu nie posiadają i nikt na istniejący, pracujący piec go nie wyda.
Piszesz o tym, z czego wynika lub na czym bazuje jakaś pojedyncza uchwała, ale dla użytkownika pieca biurokracja nie ma większego znaczenia, liczy się efekt -
@fajna-dziolcha: a skąd, od urzędnika?
Kontrola jak chce przyjść to zapraszam z policją i nakazem