Ogłoszenia widmo zalewają rynek. Nowe zjawisko na rynku pracy
Jak się okazuje, nawet za 22 proc. ofert pracy nie stoi zamiar zatrudnienia nowego pracownika. Firmy albo już kogoś znalazły albo, co gorsza, w ogóle nie miały zamiaru zatrudniać.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (32)
A to akurat jest dobre. Brak feedbacku to plaga.
Tylko te 45 dni to stanowczo za dużo - jeśli przeprowadzisz rozmowę rekrutacyjną prawidłowo, to od razu wiadomo czy taka osoba się nadaje czy nie. No, chyba że firma wybrzydza jak panienka na wydaniu, przebiera w CV w poszukiwaniu
Wiekszosc ustaw to wieksze lub mniejsze potworki. Nie moga oni po prostu najpierw prawnikow popytac?
Tak
Ok zaczynasz od jutra xDDDDD
Drugą sprawą są fikcyjne rekrutacje w firmach chociaż już dawno pracownik jest wybrany. Tak jest na moim stanowisku. Co rok musi być przetarg i co roku odbywają się rekrutacje chociaż ja dalej pracuję. Ktoś przychodzi i marnują jego czas.