To jest normalna praktyka na budowanie sobie bazy danych. Potem takie pipy z agencji chwalą się, że mają 1000 specjalistów od ręki.



Drugą sprawą są fikcyjne rekrutacje w firmach chociaż już dawno pracownik jest wybrany. Tak jest na moim stanowisku. Co rok musi być przetarg i co roku odbywają się rekrutacje chociaż ja dalej pracuję. Ktoś przychodzi i marnują jego czas.