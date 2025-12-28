Obecny stan prawny wskazuje, że osoba przebywająca na L4 nie powinna wykonywać żadnej pracy zarobkowej, a więc czynności służbowych takich jak np. odpisanie na maila. Za złamanie zakazu grozi utrata zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.



Zgodnie z nowymi przepisami pracownik będzie mógł wykonywać pracę incydentalną, która nie będzie kolidować z procesem leczenia. Możliwe więc będzie odebranie telefonu lub odpisanie na wiadomości.