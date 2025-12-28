Pracodawca będzie mógł zlecać prace pracownikowi na zwolnieniu lekarskim
Zgodnie z nowymi przepisami pracownik będzie mógł wykonywać pracę incydentalną, która nie będzie kolidować z procesem leczenia. Możliwe więc będzie odebranie telefonu lub odpisanie na wiadomości.Bolxx454
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
@plyty_chodnikowe: większej bzdury już dzisiaj nie przeczytam, zwłaszcza z tym dopiskiem „emigrujcie”. Akurat wyemigrowałem lata temu do Niemiec gdzie państwo jeszcze bardziej i częściej wyciąga łapy po nie swoje, przy której to administracji ta polska wydaje się rajem na ziemii. Przypuszczam że bardziej na zachód
W ogóle nagle „wolnościowe” wykopki zwykle będące za amerykańskim modelem rynku pracy się oburzają, że będzie możliwość odpisać na mail na chorobowym xD
Zgodnie z nowymi przepisami pracownik będzie mógł wykonywać pracę incydentalną, która nie będzie kolidować z procesem leczenia. Możliwe więc będzie odebranie telefonu lub odpisanie na wiadomości.
@trollingisanart: A to coś nowego na tym portalu ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@troloking: #urojeniaprawakoidalne