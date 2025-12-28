Nie opublikują tego, bo urzędnik, który publikuje w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim coś, co nie jest aktem prawnym ani orzeczeniem przewidzianym w ustawie, naraża się na odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień (art. 231 k.k.), możliwy fałsz urzędowy (art. 271 k.k.), odpowiedzialność dyscyplinarną i cywilną — a w skrajnych przypadkach nawet konstytucyjną.