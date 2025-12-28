Przełomowy wyrok TK: zasiedzenie służebności przesyłu podważone
Przez lata linie energetyczne i gazociągi same się zasiedziały, a właściciele gruntów przegrywali w sądach. Teraz Trybunał Konstytucyjny mówi jasno: to nie może działać automatycznie. Dla wielu właścicieli to pierwszy krok aby odzyskać kontrolę nad ziemią i żądać pieniędzy za przesyłpanpiatek
wg Konstytucji RP Trybunał konstytucyjny nie jest sądem
No nie, nie tylko. Oprócz podwyżki opłaty przesyłowej będzie jeszcze podwyżka opłaty za opłatę, podwyżka opłaty ubezpieczeniowej opłaty, podwyżka opłaty za opłatę ubezpieczeniową opłaty oraz podwyżka opłaty za czynność urzędnika, a także podwyżka opłaty za jednostkowe podwyższenie opłaty przesyłowej.
W Polsce nie ma legalnego Trybunału Konstytucyjnego. Zakop.
Przegrałeś.
Może faktycznie przydałoby się w Polsce takie ciało kontrolne? Mogliby np. badać zgodność z Konstytucją różnych aktów prawnych i rozstrzygać z mocą obowiązującą powszechnie i niepodważalnie? Co o tym sądzicie?