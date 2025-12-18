Sopot ma nowe logo. Kosztowało 620 000 zł.
Nowe logo ze zmienionym krojem pisma i szatą graficzną - Sopot po ponad 20 latach zdecydował się na zmianę identyfikacji graficznej miasta i zapłacił za jej przygotowanie ponad 620 tys. zł. Jak twierdzą urzędnicy, ma ona łączyć elementy nawiązujące do historii i charakteru uzdrowiska z nowoczesnościblastocysta
Komentarze (94)
najlepsze
ale od lat, każdy debil zawsze napisze to samo - że w ai/paincie zrobi
Drogo, ale to jedna z najbogatszych gmin, stac ich.
Ładnie sie całość prezentuje trzeba przyznać.
więc nie, całość nie prezentuje się dobrze
Ludzie nie mają pojęcia co jest w cenie (albo nie sprawdzą), ile osób nad tym pracuje i przez jaki czas.
Pani Kasiu, pani piszę tę fakturkę.
chyba czas zmniejszyć podatki