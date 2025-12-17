Kontrowersje wokół zmian w ustawie o zdrowiu psychicznym.
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek interweniuje. Chodzi o obawę, że nowe przepisy dadzą państwu zbyt dużą władzę nad osobami z problemami psychicznymi, kosztem ich wolności i praw.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Część o przetrzymywaniu podopiecznego to też taka sama kategoria standardów.
Wszystkie te zmiany wyglądają jak wymarzone narzędzie do represjonowania przeciwników politycznych xd
kto nie rozumie tej zasady nie jest normalny choćby w 1% ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Już robią z nie poradnymi pacjentami co chcą i jak chcą bez karnie dając koronny argument dlaczego jesteś śmieciem, złym człowiekiem i tym razem należy się postarać żeby 'się udało' :(
Patrzac jak to PO szuka pieniedzy wszedzie tylko tam, gdzie nie trzeba to zakladam, ze chodzi o u------e kasy dla niepelnosprawnych z symbolem "P", bo przewaznie ci maja znaczny :D.
Nie bojcie sie, PiS tez okradal niepelnosprawnych :D.
Obecnie rządzący wracają do psychiatri represyjnej..
Komentarz usunięty przez autora