Statystki z Tindera za 2025: Użytkownicy, stosunek płci, szanse na poznanie
Chwila ciszy dla braci z Indii gdzie na Tinderze jest 90% mężczyzn i 10% kobiet...steppenwolf12
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Chwila ciszy dla braci z Indii gdzie na Tinderze jest 90% mężczyzn i 10% kobiet...steppenwolf12
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (57)
najlepsze
Ja wiem, że wy macie na wykopie swój świat ale pomyśl logicznie. Tak, bzykają się z obcokrajowcami ale jeszcze trzeba wyglądać.
To nie wiara. Wiara jest u Ciebie. W to, że Polki takie nie są.
Jak ktoś na Tinderze znajdzie parę to Tinder bezpowrotnie traci użytkownika który przy okazji słajpowania oglądał reklamy i potencjalnie mógł zapłacić za premium konto.
XD kultura, w której wąsaci macho w komicznej wersji, którzy ruchaliby wszystko co się rusza zrobili ze swoich kobit cnotki niewydymki, ma problem z młodymi samcami. Zagadywać do typowej Hinduski to tak jakby próbować podrywać siostrę zakonną, takie są pruderyjne i zablokowane. Druga strona tego medalu jest taka, że jak taki samiec się już do swojej pełnoprawnej
@vanschout: po co?