Czyli z jednej strony kwik że socjalizm zły, bo ludzie żyją z okradania współobywateli a 2 sekundy później kwik że kapitalizm zły bo ludzie muszą sobie na to co mają zapracować :D



No to może by się chociaż jedna i ta sama osoba mogła zdecydować czy dążymy do modelu gospodarczego w którym się PRACUJE, czy do modelu w którym się tych PRACUJĄCYCH - okrada. Skąd się biorą tacy imbecyle.