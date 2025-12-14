Projekt dodawania do paszy dodatku chemicznego mającego zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych sprawiał że bydło chorowało

Nic dziwnego - przecież krowy nie da w stanie strawić celulozy - robią to za nie bakterie, ale te bakterie też same tego nie robią tylko wykorzystują fermentację, a fermentacja powoduje wydzielanie gazów, dwutlenku węgla, metanu, sierkowodoru.A oni chcieli zatrzymać fermentację. W tym momencie zatrzymują odżywianie się krów, które nie dostają potrzebnych substancji odżywczych.Tego się