Kończy się eksperyment z mlekiem klimatycznym!
Współpraca szwedzkich, norweskich i duńskich hodowców z producentem środka Bovaer kończy się w atmosferze kompromitacji polityki klimatycznej. Projekt dodawania do paszy dodatku chemicznego mającego zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych sprawiał że bydło chorowało. Ale nie tylko.4pietrowydrapaczchmur
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
Nic dziwnego - przecież krowy nie da w stanie strawić celulozy - robią to za nie bakterie, ale te bakterie też same tego nie robią tylko wykorzystują fermentację, a fermentacja powoduje wydzielanie gazów, dwutlenku węgla, metanu, sierkowodoru.
A oni chcieli zatrzymać fermentację. W tym momencie zatrzymują odżywianie się krów, które nie dostają potrzebnych substancji odżywczych.
Tego się
@osetnik: jeśli dostali okulary z dolarów, to mogli nie zauważyć
Ideologia, brak logiki, chciejstwo, oderwanie od realiów
Skutek?
-Taki jak za każdym razem: KLĘSKA
misja wykonana
https://wykop.pl/link/7611383/mlekovita-wprowadza-bovaer-w-polsce
Mlekovita wprowadza Bovaer w Polsce
@bleblebator: oj, nie. Były głupsze pomysły.
Pomijając fakt że mleko jest pozbawione najlepszych składników przed sprzedażą.