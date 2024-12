Szwajcarski producent Boaveru koncern dsm-firmenich jest oczywiście partnerem znanego i lubianego WORLD ECONOMIC FORUM z Davos. Swoją drogą rok, dwa temu liderka WEF Mariana Mazzucato mówiła coś o dodawaniu czegoś do wody i żywności, by rzecz jasna żyło się lepiej i skoro zaczynają to dodawać, to znaczy, że klub przyjaciół z Davos tzw. interesariusze już zainwestowali i niebawem zaczną liczyć profity naszym kosztem.