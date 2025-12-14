Trochę empatii
Trochę empatii, pokory, wyrozumiałości... Te wszystkie hasełka słyszymy od kierujących blokujących chodniki, wypowiadane w kierunku pieszych. Dziwne, że powinniśmy być empatyczni dla osób, które już na wstępie mają ten komfort poruszania się samochodem zamiast piechotą czy komunikacją miejską. Mamysosiwoczostkowe
151
Komentarze (151)
Podejść, zasadzić kopa i spytać czy wie za co. Jak odpowie, że nie wie to palnąć jeszcze raz do momentu aż zrozumie. A zrozumie, bo większość ludzi doskonale wie co robi i robi to świadomie oraz celowo.
Dlatego marker czy naklejki są skuteczne, debile dalej nie rozumieją, ze przeszkadzają innym, ale strach przed tym ze ktoś im popisze/naklei cos na samochód sprawia, ze się boją.
Część natomiast faktycznie nie myśli o ludziach z niepelnosprawnosciami i na nich zadziała dopiero takie przeżycie jak z dzisiejszego filmy bo są zbyt głupi
Nawet przepisów te głąby nie znają. Podstawowych. 1,5 metra należy zostawić.
@MalowanyPtak:
- nawet jak ci od porządku przyjadą (niska szansa)
- nawet jak ci wlepią mandat (szansa bliska zeru)
- to ten mandat wynosi astronomiczne 100zł
Taniej nielegalnie zastawić cały chodnik niż w strefie płatnego parkowania na legalnym miejscu opłacić postój (bo to trzeba robić za każdym razem a mandat dostaniesz może raz na 5 lat).
@dymaczdusz: *ci
Polakom się wolność myli że swawolą, jakby mogli to by auta w bloku na korytarzu parkowali i pod samą kasą w markecie, bo uważają za święte prawo że dojazd autem i parking musi być z punktu do punktu.
Potem się nie dziwię że nikt nie chce jechać tramwajem nawet jak jest bo by musiał przejść 10 minut piechotą. Jakby parkowanie
@patool: jest kilka problemów. Raz - kierowcy to ogromna rzesza wyborców, jak władza zacznie im się dobierać do d--y to (przynajmniej część) będzie głosować przeciwko, a opozycja raczej to wykorzysta.
Dwa - lata olewania przez władze i policję tego problemu spowodowały że rozrósł się go niewyobrażalnych rozmiarów. 10 minut spaceru w Warszawie to bycie świadkiem kilkudziesięciu takich wykroczeń,
@patool: nie jest aż tak łatwo, w którymś odcinku wypowiadał się gość z miejskiej agendy parkingowej i wychodziło, że cała procedura mandatowa i formalności, jeżeli kierowca nie będzie współpracował, jest kilka razy droższa niż wysokość mandatu. Trzeba solidnych zmian w prawie i administracji, żeby zakończyć taką zabawę w nieprzyznawanie się kto był kierowcą itp
@CzerstwyPomidor: Nie przez pączkowanie, a po prostu jest to kopiowanie patologicznych zachowań, które nie są tępione. Ja zwracałem ludziom uwagę na różne "drobne" wykroczenia i próbowałem tłumaczyć, że można za to dostać mandat itp. często odpowiedzią było: "a słyszałeś aby ktoś faktycznie za to mandat dostał?" Niestety jako zwykły
XDDDDD
Rzygać mi się chce czasem na nasze społeczeństwo.