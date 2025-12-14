Łatwo to ukrócić z korzyścią dla budżetu. Pieniądze leżą na chodniku dosłownie.



Polakom się wolność myli że swawolą, jakby mogli to by auta w bloku na korytarzu parkowali i pod samą kasą w markecie, bo uważają za święte prawo że dojazd autem i parking musi być z punktu do punktu.



Potem się nie dziwię że nikt nie chce jechać tramwajem nawet jak jest bo by musiał przejść 10 minut piechotą. Jakby parkowanie Pokaż całość