Koreański gigant zainwestuje miliardy w fabrykę w Polsce i zatrudni 400 osób
Koreański producent opon Kumho planuje otworzyć nową fabrykę w Opolu-Wrzoskach, na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej "Invest Park". Azjatycki gigant kupił 30 hektarów gruntu za 36 mln zł i przewiduje produkcję do sześciu mln opon rocznie. Inwestycja ma przekroczyć 2 mld zł. Pracę w nowym zakłsub_zero_1
@PsyDajaGlos: Nie. Jeśli jakiś region Polski się gorzej rozwija to niech na poziomie województwa obniżą podatki. Taki powinien być dalszy krok w rozwoju Polski - dalsza decentralizacja. A nie jakieś ulgi. Fabryka Forda w Płońsku nic nie nauczyła naszych polityków.
Komentarz usunięty przez moderatora
Rumunii czy innej Bułgarii <zawsze miałem łeb do interesów>